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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de önemli detaylar yayımlandı.

Ekonomi / 04 Kasım 2019 Pazartesi 09:41
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor

Bireysel emeklilikte otomatik katılım, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. BES'te gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

İşsizlik hedefi

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8’e gerileyecek.

Bireysel emeklilik sisteminde yeni düzenleme

Bireysel Emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.

Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

EmeklilikDevlet Katkısı

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