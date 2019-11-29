İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.



BBC muhabiri John McManus, "Birkaç dakika önce, güney yakasındaki Londra köprüsünden köprünün kuzey kıyısına yürüdüm. Köprünün diğer tarafında, birkaç kişi bir adama saldırdı. Polis silah seslerinin duyulmasından sonra köprüyü kapattı" dedi.









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