USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,32 - 6,33

Londra Köprüsü'nde silah sesleri

İngiltere’de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Dünya / 29 Kasım 2019 Cuma 17:37
Londra Köprüsü'nde silah sesleri
Video için tıklayın

İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.

BBC muhabiri John McManus, "Birkaç dakika önce, güney yakasındaki Londra köprüsünden köprünün kuzey kıyısına yürüdüm. Köprünün diğer tarafında, birkaç kişi bir adama saldırdı. Polis silah seslerinin duyulmasından sonra köprüyü kapattı" dedi.




Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Polis EkipleriLondra

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı