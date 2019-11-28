Teslim olan iki terörist ailelerine kavuştu

Van Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı iki teröristin, aileleriyle buluşma anına ait görüntüler paylaşıldı.



Van Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan görüntüde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında teslim olan 2 teröristin aileleriyle buluştuğu anlar yer aldı.



Görüntülerde, çocuğuna kavuştuğu için gözyaşı döken baba, yıllar sonra yüzünün güldüğünü belirterek, "Yıllardır ağlıyorduk ana babalar biz bugün güldük. Herkes gelsin devlete teslim olsun. Yemin ediyorum, 5 yıldır evimde her gün ağlıyordum." ifadesini kullandı.



"5 yıldır yastığa başımı koymuyorum"



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 eylülde partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan anneleri de ziyaret eden anne de "Çok mutluyum inşallah benim gibi o kadar anneler var. İnşallah onlar da mutlu olurlar onların çocukları da dönüp gelirler onlar da çocuklarına kavuşurlar. Rabb'imden tek dileğim onların da kavuşmasıdır. Onların da gözyaşları diner. Ben 5 yıldır gözyaşı döküyorum. Ben 5 yıldır başımı yastığa koymuyorum. Ben 5 yıldır sabah öğle hangi vakit namaza kalksam ağlayarak oturup, ağlayarak kalkıyorum" diye konuştu.



İçişleri Bakanlığı 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçların, bölücü terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdığını belirterek, terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmaların son yılların en üst seviyesine çıktığını duyurmuştu.



Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:



"PKK/KCK terör örgütüne 2015'te katılan 'Şoreş Başkale' kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 'Dijuvar' kod adlı Mehmet Kuşci, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesi sınır hattında Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu." Kaynak : AA

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