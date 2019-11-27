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Komşuda korkutan deprem!

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

3. Sayfa / 27 Kasım 2019 Çarşamba 10:48
Komşuda korkutan deprem!

Yunanistan'ın güneyindeki Girit Adası'nda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerel saatle 09.23'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Girit Adası'nın batısındaki Platanos'a 40 kilometre uzaklıkta. Depremin yerin 56 kilometre altında gerçekleştiği bildiriliyor.

Hatay'dan başlayıp Doğu Akdeniz'i kat eden dev fay hattı, Girit'in güneyinden geçerek İyon Denizi'ne kadar ulaşıyor. Söz konusu fay hattında sık sık depremler meydana geliyor.

Girit'te son olarak Ekim ayı sonunda 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Temmuz ayında ise 5.3'lük bir deprem meydana gelmişti.

DepremYunanistanGirit

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