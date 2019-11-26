Bakan Varank açıkladı: Prototip 2023'te raylarda olacak

Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototip trenin 2023 yılında raylarda olacağını belirten Varank, yerli oto için de müjdeyi yineledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak." dedi.



Bakan Varank şunları söyledi:



-Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı.



-TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldık.



-Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz.



-Kutup Araştırma Enstitüsü kurma kararı aldık.