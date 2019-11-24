Suriyelilerin eve dönüş mutluluğu

Terör örgütü PKK/YPG'nin her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyeliler topraklarına gönüllü olarak dönüyor.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle ilgili video paylaşıldı.



Videoda, terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyelilerin, evlerine güvenli şekilde yerleşmeye başladığının görüntülerine yer verildi.



Terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlatan Suriyeliler, teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini belirtti.



Evlerine döndükleri için mutlu olduklarını anlatan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğe de teşekkür etti. Kaynak : AA

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