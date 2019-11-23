FETÖ firarisi Arif Erdem ortaya çıktı!

FETÖ firarilerinden Hakan Şükür, bir başka firari Arif Erdem'le birlikte Galatasaray-Başakşehir maçını izlediklerini itiraf etti.



Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik.' ifadelerini kullandı.



Nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de Hakan Şükür'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ortaya çıktı.



Firari Hakan Şükür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var' ifadelerine yer verdi.



FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Arif Erdem'in İpsala Sınır Kapısı'nı kullanarak Yunanistan'a geçtiği, yanında eşi ve çocuklarının da olduğu tespit edilmişti.



FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.