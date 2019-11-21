Akar: 30 kilometrelik derinlikte güvenli bölge sağlandı

illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. bilgi verdi. Bakan Akar, ''Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda'' dedi. Bakan Akar, KKTC bayrağının yakılması ile ilgili olarak da ''En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak'' ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:



Uyuyan hücreler olmakla birlikte genel anlamda harekat bölgesi temizlenmiş durumda...



Mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil ama çalışmalarımızı sürdürüyoruz



BÖLGENİN DOĞU VE BATISINDAN TACİZLER GELİYOR



145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı. Harekat bölgesinin doğusu ve batısından tacizler geliyor. Ruslar ve ABD'lilerle konuşuyoruz. ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatların koşulları tam olarak sağlanmadı.



3 BİNDEN FAZLA DAEŞ'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK, DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olup; 3 binden fazla radikal DEAŞ'lıyı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi



HAREKAT NE KADAR SÜRECEK?



Harekat ne zamana kadar sürecek deniyor, en son terörist etkisiz hale getirilene kadar.



KİMYASAL SİLAH ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL



TSK'nın envanterinde kimyasal silahların atma vasıtaları ve mühimmatı bulunmamaktadır. Kimyasal silah kullanmak gibi bir durum asla söz konusu değildir. TSK'da bu konuda bir konsept, doktrin, eğitim yoktur. Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız.



PENÇE HAREKATLARI



(Irak'ın kuzeyindeki Pençe harekatları) Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe Harekâtları başlatılmış ve planlandığı şekilde devam etmektedir.



Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesi girişimlerini kesinlikle kabul etmeyiz.



KKTC BAYRAĞININ YAKILMASI



En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak.



15 TEMMUZ'DAN SONRA FETÖ BAĞLANTISI NEDENİYLE TSK'DAN 150 GENERAL İHRAÇ EDİLDİ



15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 150 general, 8 bin 413 subay, 7 bin 612 astsubay, bin 232 uzman erbaş/sözleşmeli er, 459 devlet memuru/işçi olmak üzere toplam 17 bin 866 personel ihraç edilmiştir. 2 bin 709 personel de geçici görevden uzaklaştırma kararıyla görevden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca 909 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.