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YPG/PKK okulu hedef aldı!

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad'daki bir okula havanlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

Güncel / 19 Kasım 2019 Salı 19:52
YPG/PKK okulu hedef aldı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik taciz saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'ın Curn köyündeki bir okula attığı havan toplarıyla 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.




Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam eden ve bombalı terör saldırıları düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bu kez de Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurdu. 3 masum sivil yaşamını yitirirken, çocuklarla birlikte 8 sivil de yaralandı.' ifadelerine yer verildi.



AZEZ'DE DE SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan, teröristler, Tel Rıfat'ta yuvalandıkları Minnağ beldesinden, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezine 8 top mermili saldırı düzenledi. Top mermilerinin yanı sıra Katyuşa roketlerinin de atıldığı saldırılarda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.


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