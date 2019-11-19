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Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı

Meksika’da 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Dünya / 19 Kasım 2019 Salı 12:53
Meksika'da feci kaza: 11 ölü, 25 yaralı

Mexico City-Pachuca otoyolunda 3 otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 11 kişinin ölümüne yol açtı. Kazanın ardından 3 otobüsünün sürücülerinin olay yerinden kaçtığı açıklandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken yaralanan 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Polis, sürücülerin arandığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak : İHA

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PolisMexicoTrafik Kazası

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