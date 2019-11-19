Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısının ardından Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 15 dakika sürdü.



''HOŞ BİR SÜRPRİZ''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin ''Hoş bir sürpriz'' ifadesini kullandı.









Bahçeli, 23 Eylül'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle TBMM'de partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu.



MHP'nin bugün grup toplantısı yoktu ancak Meclis'e gelen Bahçeli, milletvekilleri ile yemekte buluştu.





