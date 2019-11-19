Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10 aktif 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 11'i 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda örgütün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde,7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.