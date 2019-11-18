MEB'den 10 Kasım etkinliklerinde tartışma yaratan görüntülere dair açıklama

İstanbul Ümraniye ve Beylikdüzü, Gaziantep ve Bursadaki bazı okullarda 10 Kasım Atatürkü Anma Programları kapsamında Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutan öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde eğilmeleri tepki uyandırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, konu ile ilgili haberler üzerine soruşturma başlattı. Bakanlık, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada şöyle denildi:



"10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır."