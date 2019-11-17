Yeniden Refah Partisi’nin kongresinde dikkat çeken karşılama! Salonda ‘Mücahid Erbakan’ sloganları

Resmi olarak 23 Kasım 2018’de kurulan Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Kongresi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda onbinlerce partilinin katılımı ile başladı. 1. Olağan Kongre'nin tek adayı Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan salona girişi esnasında coşku ile karşılandı.



'Burada gelecek var'



'Burada Gelecek Var' sloganı ile düzenlenen kongre onbinlerce partilinin katılımıyla başladı. Ankara Kapalı Spor Salonu'nun dışına da iki dev led ekran kuruldu. Salona giremeyen partililer kongreyi dışarıdan takip ediyor.



'Mücahid Erbakan'



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan kongrenin düzenleneceği salona girişi esnasında onbinlerce partili tarafından coşku ile karşılandı. Partililer Fatih Erbakan'ı 'Mücahid Erbakan' sloganları ile karşıladı.



Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurulu'nda 50 asil üyenin bulunacağı Merkez Karar Yürütme Kurulu listesi oylamaya sunulacak.