USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

İran'da benzin zammı protestoları sürüyor

Ülkenin birçok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu İran devlet televizyonu, Huzistan eyaletinde dün gece düzenlenen eylemlerde halkın üzerine 'kimliği belirsiz ve şüpheli' kişilerce ateş açıldığını ve bir banka şubesinin ateşe verildiğini duyurdu.

Dünya / 16 Kasım 2019 Cumartesi 16:02
İran'da benzin zammı protestoları sürüyor
Video için tıklayın

İran'da dün başlayan benzin zammını protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bugün ülkenin bir çok kentinde devam eden gösterilere bazı noktalarda güvenlik güçleri sert müdahale etti.

Tebriz, Şiraz ve Huzistan gibi kentlerde güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu arbede yaşanırken, Tahran'daki gösterilerde bazı sürücüler ana yollarda kontak kapatarak trafiği durdurdu.

Göstericiler, 'Hakkımızı alırız zilleti kabul etmeyiz' şeklinde sloganlar attı.

Hürremabad, İlam, Kum, Senendeç, Kazvin ve Şahrud kentlerinde de halk benzine yapılan zammı protesto etti.

İran devlet televizyonu da ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Hürremşehr kentinde dün gece benzin zammını protesto eden kalabalığın üzerine 'kimliği belirsiz ve şüpheli' kişilerce ateş açılması sonucu yaralananlar olduğunu duyurdu.

Öte yandan Ahvaz kentinde düzenlenen gösterilerde de bir banka şubesi ve kamu mallarının ateşe verildiği belirtildi.

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.

Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.

Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti. Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi de gösterilerde bir kişinin hayatını kaybettiğini birkaç kişinin yaralandığını açıklamıştı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Devlet TelevizyonuBenzin İstasyonuİsfahanBanka ŞubesiGüvenlik Güçleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

Erdoğan ABD'ye gitmeli mi?

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı