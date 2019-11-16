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Başkent’te takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Ayaş yolu üzerinde meydana gelen kazada, takla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 16 Kasım 2019 Cumartesi 02:32
Başkent’te takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
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Kaza, gece yarısı sularında Ankara'nın Etimesgut ilçesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı Şeker Köprü altı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Değirmenci yönetimindeki 06 EV 6696 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücü Murat Değirmenci, yerde hareketsiz kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Murat Değirmenci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yakınları sinir krizi geçirdi
Murat Değirmenci'nin kaza haberini alan yakınları olay yerine geldi. Değirmenci'nin cansız bedenini gören akrabaları kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan yakınları güçlükle sakinleştirildi.












 
Kaynak : İHA
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Polis112 Acil Servis

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