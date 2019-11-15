Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Bakanlığın paylaşımında, 'Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.' vurgusu yapıldı.



Kaynak : AA

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