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Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 15 Kasım 2019 Cuma 19:35
Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın paylaşımında, 'Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.' vurgusu yapıldı.

Kaynak : AA

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TwitterHava Harekatı

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