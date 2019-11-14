Rusya, Kamışlı'ya üs kuracağını açıkladı

Rusya, Mardin'in Nusaybin kentinin karşısında bulunan Kamışlı'da üs kurmaya başladığını açıkladı. Üs bölgesine 3 tane helikopterin hali hazırda konuşlandırıldığı belirtilirken, üssün karadan havaya füze savunma sistemleriyle korunacağı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Mardin'in Nusaybin kentinin karşısındaki Kamışlı'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.
FÜZE SİSTEMİYLE KORUNACAK
TASS ajansının aktardığı açıklamaya göre, üs karadan havaya füze savunma sistemleriyle korunacak.
ÜÇ HELİKPTER KONUŞLANDI
Bölgeye hal, hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.