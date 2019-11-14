Rusya, Kamışlı'ya üs kuracağını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Mardin'in Nusaybin kentinin karşısındaki Kamışlı'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.



FÜZE SİSTEMİYLE KORUNACAK



TASS ajansının aktardığı açıklamaya göre, üs karadan havaya füze savunma sistemleriyle korunacak.



ÜÇ HELİKPTER KONUŞLANDI



Bölgeye hal, hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.