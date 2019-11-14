Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı ikili görüşmeler sırasında Oval Ofis'teki 'senatörler toplantısına' katılan Cumhuriyetçi Lindsey Graham, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DEAŞ'i yenilgiye uğratanların kendileri olduğunu' söylediğinde itiraz ettim. DEAŞ'i yenilgiye uğratanlar onlar değil, SDG ve büyük ölçüde Kürtlerdi. 'Ona hiç kimsenin yapamadığını yapıp Kongreyi biraraya getirdiniz' dedim' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsey Kongre'de aralarında Türk muhabirlerin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.



'S400 KONUSUNDA ÇÖZÜM BULAMAZSAK, YAPTIRIM TASARISININ BİR VERSİYONUNU SENATO'YA GETİRECEĞİZ'



Amerika'nın Sesi'ndeki bilgilere göre, Graham, Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusundaki bir soruyu yanıtlarken, 'Türkiye'nin kaygılarını uzun süredir anlayışla karşılıyorum. Ancak çeşitli vesilelerde Türkiye'ye bu sorunun çözümünde doğru yolun Suriye'ye girip operasyon düzenlemeden, sınırda askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak olduğunu söyledim. Ancak Erdoğan diğer yolu seçti' dedi.



Cumhuriyetçi Graham, Kongre'deki Türkiye'ye yaptırım tasarısıyla ilgili olarak da 'Eğer S-400 konusunda çözüm bulamazsak ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölge sağlanamazsa, bu durumda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarısının bir versiyonunu Senato'ya getireceğiz. Bu tasarı da 95 oyu toplayacak. Türk-Amerikan ilişkilerine bir darbe indirecek. Umarım bu olmaz ama bu da onlara (Türkiye'ye) kalmış' dedi.







Graham, dünkü toplantı hakkındaki izlenimlerini ise şu sözlerle dile getirdi: 'Başkan'ın beş senatörün bir devlet başkanıyla görüşmesine girmesine izin vermesinden çok etkilendim. Başkan Trump, 'Neler söyleyecekler dinlemenizi istiyorum' dedi. Bence çok akıllıca bir hareketti. Saygı çerçevesinde bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 'DEAŞ'ı yenilgiye uğratanların kendileri olduğunu' söylediğinde itiraz ettim. DEAŞ'ı yenilgiye uğratanlar onlar değil, SDG ve büyük ölçüde Kürtler'di. 'Hiç kimsenin yapamadığını yapıp Kongreyi biraraya getirdiniz' dedim.'



'ERMENİ TASARISINI ZAMANLAMA OLARAK DOĞRU BULMADIM'



Dünkü görüşme sonrasında, Senatör Lindsey Graham, daha önce Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan tasarının Amerika Senatosu'nda gündeme gelmesini engellemişti.



Senato'da yaptığı konuşmada, AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye konusuna dair görüştüklerini aktaran Graham tasarıyla ilgili olarak, 'Senatörler olarak tarihi yeniden yazmamalıyız. Türkiye ve Ermenistan'ın bir araya gelerek bu soruna çözüm bulmasını umuyorum' dedi.



Graham bugün gazetecilere açıklama yaparken tasarıyı neden reddettiği konusundaki bir soru üzerine de, temelde tasarının içeriğine karşı olmadığını sadece zamanlamasını yanlış bulduğunu söyledi.

