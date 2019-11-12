Evden kaçan kızını bulunca dehşet saçtı!

Olay Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evden kaçan kızı Sultan Kütük'ü (18) şehir dışında bularak yeniden ev getiren baba Okan Kütük, kızını uyardı. Kızının evden yeniden kaçacağını düşünen baba Kütük, sinirlerine hakim olamayarak kızını silahla vurduktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getiren baba burada gözaltına alındı.



Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı



Acil servisinde müdahale edilen 18 yaşındaki Sultan Kütük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ölüm haberini duyan annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde çığlıklar içerisinde feryat eden Sultan Kütük'ün annesini çevredeki vatandaşlar ve hastane personeli sakinleştirdi. Olay sonrasında gözaltına alınan baba Okan Kütük ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.





Kaynak : İHA

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