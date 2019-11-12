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Ahmet Altan gözaltına alındı!

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ahmet Altan, Göztepe'de gözaltına alındı.

Güncel / 12 Kasım 2019 Salı 19:26
Ahmet Altan gözaltına alındı!

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Ahmet Altan hakkında akşam üzeri yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı

GÖZALTINA ALINDI

Ahmet Altan, kararın ardından İstanbul Göztepe'deki evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Altan'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı.



Ahmet AltanCumhuriyet BaşsavcılığıAğır Ceza MahkemesiYakalama Kararı

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