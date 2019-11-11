TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.



Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.



Kaynak : AA

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