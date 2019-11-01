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Rusya yeni balistik füze yerleştirdi

Rusya, başkent Moskova’nın güneyinde bulunan bölgeye RS-24 Yars kıtalar arası balistik füze yerleştirdi.

Dünya / 01 Kasım 2019 Cuma 11:54
Rusya yeni balistik füze yerleştirdi

Rusya ile ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) karşılıklı olarak çekilmesinin ardından Rusya’nın balistik füze yerleştirme çalışmaları devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı görüntüler yayınlayarak Rusya’nın en prestijli balistik füzesi olan RS-24 Yars’ı başkent Moskova’nın güneyinde bulunan, ayrıca Belarus ve Ukrayna sınırlarına yakın bir nokta olan Kaluga bölgesine kurduğunu açıkladı.

Özel araçlarla bölgeye nakledilen balistik füzelerin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yerleştirildiği açıklandı. Füze savunma sistemlerine yakalanmama ve imha etme özelliğine sahip balistik füzenin, nükleer saldırı ve savunma gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Topol-M sisteminin modifikasyonu olan RS-24 Yars stratejik sistemi, kıtalar arası balistik füze ile donatılan füze sisteminin 2019 yılı içerisinde Rusya’daki 30’a yakın noktaya yerleştirileceğini açıklamıştı.

Kaynak : İHA

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