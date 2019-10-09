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Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut’u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

3. Sayfa / 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:34
Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında

18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, 'canavarca hisle tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesine getirilen Fedai Varan, hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı. Kaynak : İHA

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