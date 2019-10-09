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Canlı yayında Plevne Marşı sesleri!

Habertürk canlı yayınında belediye hopörlerinden Akçakale'de yankılanan Plevne Marşı milyonlara ulaştı.

Televizyon / 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:05
Canlı yayında Plevne Marşı sesleri!
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Barış Pınarı Harekatı'yla teröristleri Türkiye sınırından silme operasyonu başladı.

Operasyonda ateş gücünün yanı sıra askerinin moralinin yüksek olması da büyük önem taşırken, bunun için atılan bir adım ekranlara yansıdı.

Akçakale'den canlı yayın yapan Habertürk ekranlarında dikkat çeken anlar yaşandı.

PLEVNE MARŞI MİLYONLARA ULAŞTI

Abdullah Ağar'ın konuşması sırasında belediye hopörlerinden 'Plevne Marşı' çalındı.

Askerler moral vermek için bu hareket canlı yayında milyonlara ulaştı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Canlı YayınTürkiyeHabertürk


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