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Sınıra giden askerlere sevgi seli

Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan askeri operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine askeri teçhizat ve personel sevkıyatı hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlar ise askeri konvoyların geçişi sırasında askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor.

Dünya / 08 Ekim 2019 Salı 16:37
Sınıra giden askerlere sevgi seli
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de terör örgütüne yönelik gerçekleştirmeyi planladığı operasyon öncesi sınıra askeri sevkıyat sürüyor. Şanlıurfa'da konuşlu bulunan çok sayıda asker, otobüslerle sınırın sıfır noktasında yer alan Akçakale ilçesine intikal ediyor. Geniş güvenlik önlemleri altında sevkıyatlar devam ederken, bölge halkı da konvoyun geçişi sırasında sevgi gösterilerinde bulundu. Aralarında Suriyelilerin de yer aldığı kalabalık, Akçakale girişinde komandoları taşıyan otobüsün önünü kesere sevgi gösterilerinde bulundu. Burada ‘En büyük asker bizim asker' sloganları atan vatandaşlar, operasyon öncesi askere moral verdi. Kaynak : İHA

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Türk Silahlı KuvvetleriŞanlıurfaSuriye


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