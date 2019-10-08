İstanbul'da metrobüs kazası: 6 yaralı

Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, seyir halindeki bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında önündeki başka bir metrobüse çarptı.



Kazada, metrobüs sürücüsü ile 5 yolcu yaralandı.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinden sonra taburcu edildi.



Bir süre aksayan metrobüs seferleri, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.



















Kaynak : AA

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