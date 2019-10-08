Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.



Fırat'ın doğusundaki muhtemel harekat için Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor.



Türk askeri birliklerinin zırhlı araçlarla sınırın diğer tarafından ilerlediği bildirildi. Sahadan edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor.











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