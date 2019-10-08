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Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti

Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti.

Dünya / 08 Ekim 2019 Salı 00:10
Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
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Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.

Fırat'ın doğusundaki muhtemel harekat için Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor. 

Türk askeri birliklerinin zırhlı araçlarla sınırın diğer tarafından ilerlediği bildirildi. Sahadan edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor.






Kaynak : İHA
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