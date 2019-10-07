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Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Dünya / 07 Ekim 2019 Pazartesi 18:04
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.

İlçeden çıkış yapan tank araç yüklü 10 tırın Suriye sınırındaki farklı illerde konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla hareket ettiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan yaklaşık 80 zırhlı araçtan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.

Konvoyun Şanlıurfa'ya doğru ilerlediği gözlendi.






 
Kaynak : AA
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KomandoSuriye


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