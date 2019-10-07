Sedat Peker Karadağ'da Telman İsmailov'un misafiri oldu

Antalya'da 1,5 milyar dolarlık Mardan Palace yatırımı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda Putin'in hedefi olan Telman İsmailov Karadağ'da Sedat Peker'i ağırladı.



Telman İsmailov 2009 yılında Antalya'ya 1.5 milyar Dolar değerindeki 'Mardan Palace' isimli oteli inşa etti. Dünyaca ünlü isimlerin dahi yer aldığı otel yoğun ilgi gördü. Rusya ekonomik olarak zor zamanlar geçirirken İsmailov'un, Avrupa'nın en lüks otel yatırımını Rusya'ya değil de Türkiye'ye yapması üzerine Vladimir Putin, İsmailov'a kızarak operasyon düzenlemişti.



Sedat Peker başbakan yardımcısı ve bakanlarla görüştüğünü dile getirerek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;



Kıymetli dostlarım,



Dünyanın her coğrafyasında yatırımları olan uluslararası İş İnsanı TELMAN Abinin (İSMAİLOV) misafiri olarak KARADAĞ ülkesini ziyaret ettim. TELMAN abi ev sahipliğiyle bizi mahcup etti. Sağ olsun, var olsun.



Geçmişimizde OSMANLI İMPARATORLUĞU'nun parçası olan bu topraklarda bulunmaktan çok mutlu oldum. İki gün boyunca iş görüşmelerimin haricinde kalan vaktimi bu yeni ülkeyi gezerek geçirdim.



MONTENEGRO, BUDVA, TİVAT yani kısacası her karışı muhteşem güzeldi. Yarınki paylaşımım da Sayın Başbakan Yardımcısı ve Sayın Bakanlarla yaptığım görüşmelere değineceğim.



Sedat Peker'in Karadağ Ziyareti Fotoğrafları;















































































