Çankayalılara ev temizliği hizmeti

Çankaya Belediyesinin Evde Bakım Hizmetleri kapsamında yürüttüğü ’Evde Temizlik Hizmeti’, 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini gerçekleştiremeyen ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti satın alamayan vatandaşlara veriliyor. Evde Temizlik Hizmetinde ilk olarak, başvuran aile ziyaret ediliyor ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığı değerlendiriliyor. Hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde verilen hizmet kapsamında kuaför ve berber işlemleri desteği de veriliyor. Evde temizlik hizmetinden sene başından bu yana 571 hane yararlandı.



Herhangi bir geliri olmayan sosyal güvencesi de bulunmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlik hizmeti veren Çankaya Belediyesi, bu kapsamda ihtiyacı olanlara saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı gibi kişisel bakım hizmeti de veriyor.



İhtiyacı olanın yanında



Evde Temizlik Hizmetini ihtiyacı olan ve hizmeti alma kriterlerini taşıyan vatandaşlara ücretsiz sağladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, "Temizlik elemanı çalıştıracak maddi imkanı olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli yakınına bakmakla yükümlü yurttaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediye, halkı için vardır, halkın ihtiyaçları için vardır. Sosyal demokrat belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Temizlik hizmetimizin yanı sıra rahatsızlığından dolayı evinden çıkıp berbere, kuaföre gidemeyen yurttaşlarımıza da kişisel bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu.







0850 455 02 65 hizmet hattı



Evde Temizlik Hizmeti uygulamasına bir süredir kuaför ve berber hizmetlerini de ekleyen Çankaya Belediyesi, Çankaya Halk Sağlığı Birimine ulaşarak talepte bulunan vatandaşlara kadın ve erkek fark etmeksizin saç kesimi, el ve ayak bakımı, sakal tıraşı gibi hizmetleri ücretsiz olarak veriyor. Merkezin 0850 455 02 65 numaralı telefonunu arayarak başvuruda bulunan Çankayalılar, program dahilinde hizmet alabiliyorlar. Kaynak : İHA

