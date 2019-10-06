Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Bolu için korkutan açıklama

Yıldız Teknik üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, geçtiğimiz hafta İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası gözleri Bolu'ya çevirdi. Ersoy, 'Kocaeli depremi sonrası gerilim Düzce'ye kaydı ve deprem meydana geldi. Şimdi yine Bolu tarafında bir gerilim olabilir. Mesela Bolu Tüneli'nin yeri çok yanlış' ifadesini kullandı.



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programında Pınar Ardor' un bugünkü konuğu Yıldız Teknik üniversitesi Öğretim Üyesi Şükrü Ersoy'du. Ersoy, geçtiğimiz hafta İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası Bolu için korkutan bir açıklama yaptı. Ersoy, Marmara için tsunami uyarısında da bulundu.



'Bolu Dağı'nda deprem tünelin ağzında bitti, viyadüklere paralel kırıklar geçti' diyen Ersoy, 'Eğer deprem kırığı bir yerden geçerse ister tünel olsun ister viyadükler olsun keser. Çünkü viyadüklerin ayakları belli bir derinliğe kadardır. İzmit Körfezi'nden geçen fay Bolu Dağı'na kadar gitti' şeklinde konuştu.



'BOLU TARAFINDA BİR GERİLİM OLABİLİR'



Kocaeli ve Düzce depremlerinin 3 ay arayla olduğunu anımsatan Ersoy, 'Bunlar aynı fay üzerindeydi. Gerilimin bir ucu Marmara'ya taşındı bir ucu da Bolu'da. Yani biz Marmara'da deprem beklerken gerilimin diğer ucunun Bolu'da olduğunu unutmayalım. Çünkü Kocaeli depremi olduğunda herkes Marmara'da bekledi, Düzce'ye doğru kaydı. Şimdi yine Bolu tarafında bir gerilim olabilir teorik olarak. Bunlar olur şeklinde anlaşılmasın; ben teknik olarak konuşuyorum' ifadelerini kullandı.



Gerilim uçlarının her zaman gelecek depremlere gebe olduğuna dikkat çeken Şükrü Ersoy, 'Fay hattının üstüne ev de yapılmaz viyadük de yapılmaz. Bolu Tüneli'nin yeri yanlış. Yer seçimine dikkat etmek gerekir' dedi.



Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan tsunami uyarısı TSUNAMİ UYARISI



Tsunami gerçeğine de değinen Ersoy, 'Türkiye kıyılarında son 3 bin yılda 150 tane büyük tsunami var. Bunun 25 - 30 tanesi Marmara'da. Dolayısıyla Marmara bir tsunami yatağı olabilecek bir iç deniz. Hint Okyanusu, Pasifik kadar olmayabilir ama 1 ile 3 metre arasındaki dalga yükseklikleri de yıkıcı ve öldürücü olabilir' diye konuştu.



'EN RİSKLİ BÖLGE GÜNEYBATI ANADOLU'



Denizaltı heyelanlarının Marmara'da tsunamiye sebep olabileceğini de söyleyen Ersoy, 'Güneybatı Anadolu tsunami açısından en riskli bölge' açıklamasında bulundu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel