Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş

Pompeo açıklamayı Yunanistan Başkenti Atina'da yaptı. Yunan mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Pompeo'nun gündeminde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri vardı. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin 'Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri yasa dışıdır, kabul edilemez' ifadelerini kullandı.



MİTSOTAKİS ŞİKAYET ETMİŞ



Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul etti. Mitsotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hakların ihlal edildiği adımlar olmaktadır. Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD'nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz'' dedi. Mitsotakis'in görüşme sırasında da Türkiye'yi ABD'li bakana şikayet ettiği ifade edildi. Kaynak : İHA

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