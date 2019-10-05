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Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 17 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:44
Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son bir hafta da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplam 51 olduğu bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.”

(Mehmet Kalay/İHA) Kaynak : İHA

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