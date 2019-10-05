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Sıfır araç alacaklara müjde

Otomobil markalarının sıfır araç alacak vatandaşlar için uyguladıkları düşük faizlere Toyota’dan destek geldi. Bazı modellerde geçerli olan yüzde 0.69 faiz imkanları Kayseri Toyota Aksoy Plaza sıfır araç alacak vatandaşları bekliyor.

Ekonomi / 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:28
Sıfır araç alacaklara müjde

Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Toyota, sıfır araç alacak vatandaşlar için bazı modellerde 50 bin lira için 36 ay yüzde 0.69 faizli kredi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca düşük yakıt tüketiminin önemine dikkat çekmek isteyen Toyota, ‘Toyota Hybrit’ yarışması ile test sürüşü yapan müşterileri arasında en az yakıt tüketimi sağlayan sürücüye sürpriz ödüller sunacak.

24 Ekime kadar sürecek ‘Toyata Hybrit’ düşük yakıt tüketimi yarışması, 8 kilometre veya 10 dakika üzerinden gerçekleşecek. Yarışmada yakıt oranları, elektrik tüketimi ve hız değerleri baz alınarak birinci olan sürücü seçilecek. Yarışmaya katılmak isteyen sürücüler Toyota Aksoy Plaza’ya gelerek ya da www.toyota.com.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. Kaynak : İHA

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