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Karanlık enerjinin gizemini çözmek için 5 yıl boyunca 35 milyon galaksi incelenecek

Bilim insanları hala gizemini koruyan 'karanlık enerji'yi çözmek için 35 milyon galaksi inceleyecek.

Teknoloji / 31 Ekim 2019 Perşembe 14:12
Karanlık enerjinin gizemini çözmek için 5 yıl boyunca 35 milyon galaksi incelenecek

Bilim dünyası evrenin en büyük sırlarından birisi olan 'karanlık enerji'yi çözmek için oldukça kapsamlı bir çalışma başlattı.

BBC'de yer alan habere göre, bir grup bilim insanı süper teleskop aracılığıyla evrene dair en kapsamlı gözlem görevine başladı.

Beş yıl sürecek gözlem kapsamında 5 bin mini teleskop kullanılacak. Söz konusu teleskopların her biri 20 dakikada bir farklı bir galaksiyi mercek altına alacak.

Ekip, çalışma kapsamında Karanlık Enerji Spektroskopik Enstrümanı (DESI) adlı bir alet kullanacak.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Kitt dağında bulunan 4 metrelik Mayall teleskobu üzerine yerleştirilen DESI'de, her biri birer mini teleskop gibi işleyen 5 bin optik lif bulunuyor.

Bilim insanları 2 yılın ardından diğer tüm teleskopların incelediği galaksilerden daha fazlasını inceleme şansına sahip olmuş olacak.

Arizona

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