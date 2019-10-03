İbrahim Kaboğlu: CHP ile HDP anayasa çalışması yaptı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile bir anayasa çalışması yaptıkları itiraf etti.
Son dönemde çok tartışılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Hakların Demokratik Partisi (HDP) anayasa çalışması içinde olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
CHP'liler bu iddiaları reddederken, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan itiraf gibi açıklamalar geldi.
'ADİL YARGILAMA ÜZERİNDE ÇALIŞTIK'
Kaboğlu, CHP ile HDP'nin 2018 yılında bir yasa çalışması yaptığı canlı yayında itiraf ederken 'Bu konu 2018'in ocak ve nisan ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkini bir bilgidir. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti uzmanlarıyla yetkilileriyle bir ortak faydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı.Ama bu 2018 yılının başlarında yapılan bir çalışmaydı. Adil yargılama önerileri üzerinde yapılan bir çalışmaydı.' dedi.