İbrahim Kaboğlu: CHP ile HDP anayasa çalışması yaptı

Son dönemde çok tartışılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Hakların Demokratik Partisi (HDP) anayasa çalışması içinde olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.



CHP'liler bu iddiaları reddederken, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan itiraf gibi açıklamalar geldi.



'ADİL YARGILAMA ÜZERİNDE ÇALIŞTIK'



Kaboğlu, CHP ile HDP'nin 2018 yılında bir yasa çalışması yaptığı canlı yayında itiraf ederken 'Bu konu 2018'in ocak ve nisan ayında 4 parti arasında yapılan anayasa çalışmasına ilişkini bir bilgidir. Doğrudur. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti uzmanlarıyla yetkilileriyle bir ortak faydalar oluşturan anayasa raporu hazırlandı.Ama bu 2018 yılının başlarında yapılan bir çalışmaydı. Adil yargılama önerileri üzerinde yapılan bir çalışmaydı.' dedi.







İYİ PARTİ - HDP YAN YANA



Program sunucusu ve Gazeteci Hande Fırat, İYİ Parti'nin HDP ile çalışmaktan rahatsız olup olmadığını Kaboğlu'na sorarken 'Bu çalışma yapıldı. Dolayısıyla yapılan çalışma sırasında neler konuşulduğunu söylemek uygun düşmez. Ama 4 partinin katılımıyla bir anayasaya çalışması yapıldı' ifadelerini kullandı. Program sunucusu ve Gazeteci, İYİ Parti'nin HDP ile çalışmaktan rahatsız olup olmadığını Kaboğlu'na sorarken 'Bu çalışma yapıldı. Dolayısıyla yapılan çalışma sırasında neler konuşulduğunu söylemek uygun düşmez. Ama 4 partinin katılımıyla bir anayasaya çalışması yapıldı' ifadelerini kullandı.