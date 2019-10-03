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BAE'nin ilk astronotu dünyaya döndü

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ilk astronotu Hazzaa Al Mansouri ve ona eşlik eden Rus kozmonot Alexey Ovchinin ve NASA astronotu Nick Hague, altı saatlik bir yolculuktan sonra dünyaya ulaştı.

Dünya / 03 Ekim 2019 Perşembe 17:31
BAE'nin ilk astronotu dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevlerini tamamlayan astronotlar Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yaptı. Al Mansouri, Soyuz MS-15 insanlı uzay aracı ile 25 Eylül’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılmıştı. Uzayda bir hafta kalan Al Mansouri, bir dizi deney gerçekleştirdikten sonra dünyaya döndü. Üç astronot kapsülden çıkarılarak ön kontrollerin ardından dinlenmeleri için götürüldü. Kapsülden çıkarılan BAE’nin ilk astronotu 35 yaşındaki Mansoori, ülkesinin bayrağına sarılıp gülümseyerek uzaklaştı. Kaynak : İHA

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