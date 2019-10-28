Sanatçı Hikmet Taşdemir, bir yandan Cüneyt Arkın'a kızdı bir yandan ağladı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına bu hafta; Türk filmlerinin kötü adamı Hikmet Taşdemir ve eşi konuk oldu. Taşdemir, bir yandan Cüneyt Arkın'a kızdı bir yandan ağladı.



'Sinemamızda vefa yok' diyen Taşdemir, 'Eğer olsaydı bir çok filmde beraber oynadığım, yazlıkda beraber balık tuttuğum, futbol maçında beraber oynadığımız Cüneyt Arkın aradı. O bir hastalık dolayısıyla yoğun bakımda yatarken; güya çok sevenleri vardı hiçbir tanesinin gelip de onu yoğun bakımda ziyaret ettiğini görmedim, ben gidip ziyaret ediyordum. Betül Hanım ile daha nişanlıyken onları tanıyordum. O da güya beni seviyordu. Benim eşimle havuza giriyorlardı. Fakat nedense kendisiyle görüşmek istediğimi bildirmeme rağmen bir kere olsun betül hanım bana dönmedi, Cünent Arkın'a kırgınım' ifadelerini kullandı ve gözyaşlarını tutamadı.



Bunun üzerine Sarıkaya, 'Hikmet ağabey niye ağlıyorsunuz' diyerek konuğuna sarıldı.



Taşdemir, 'Benim oğlum 49 yaşında, bir oğlum da sensin' dedi.



Sarıkaya, 'Ben de çok duygusallaştım' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel