Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! İnanmayın...

Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek her türlü riske karşı sigortalıyı güvence altına alan bir sigorta türüdür. En yaygın sigorta türleri arasında yer almasına rağmen, kasko sigortasıyla ilgili araç sahiplerinin doğru bildiği bazı yanlışlar var. Generali Sigorta, kasko sigortası hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı..



'Trafik sigortam var'



Zorunlu trafik sigortası, sadece sigortalı kişinin üçüncü kişilere verebileceği maddi ve bedeni zararları karşılar ancak sigortalının kendi aracının zararını karşılamaz. Kasko sigortası ise aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek herhangi olumsuz durumda araç sahibini ve aracını güvence altına alır. Diğer bir deyişle araç sahibi kasko sigortası yaptırarak, oluşabilecek hasarları sigorta şirketine devretmiş olur. Böylece uğrayacağı maddi hasarın poliçe kapsamı dahilinde karşılanmasını sağlar.



'Ufak hasarda bozulur'



Sigorta şirketlerinde farklılık göstermekle beraber mini onarım kapsamına giren ufak çizik, kaporta göçük veya ezik hasarları için hasar dosyası açılmıyor. Bu sebeple bilinenin aksine kasko bozulmaz. Bununla beraber 1 adedi aşmamak üzere far, stop lambası veya ayna hasarı ya da radyo teyp hasarlarında da pek çok sigorta şirketinde hasarsızlık kademesi yenileme poliçesinde düşmez.



'LPG'li araca yapılmaz'



LPG'li araca kasko yapılmayacağına dair görüşler olmasına karşın, sigorta şirketleri arasında değişmekle birlikte araçtaki LPG sistemi, aracın ilave aksesuarı olarak değerlendirilir ve poliçeye dahil edilebilir.



'Full kasko' diye bir şey yoktur



Türkiye'de full kasko olarak adlandırılan bir kasko türü yok. Kasko poliçelerinin büyük bir çoğunluğu ‘Genişletilmiş Kasko' olup; bu poliçe içerisinde de şirketler arasında güvence altına alınan teminatlar veya bu teminatların limitlerinde farklılıklar bulunabilir. Bununla beraber kasko sigortası genel şartlarında teminat dışı durumlarda belirtilen alkollü veya ehliyetsiz kişinin araç kullanması gibi durumlar her poliçede kapsam dışıdır. Poliçede mutlaka teminat altına alınması istenilen riskler var ise sigorta uzmanına danışılmalı.



'Hasarsızlık indirimi hakkım kaybolmaz'



Kasko sigortası zamanında yenilenmediği takdirde var olan hasarsızlık indirimi hakkı da kaybolur. Araç sahiplerinin kasko yenileme zamanı geldiğinde, geç kalmadan kasko teklifi alarak poliçelerini yenilemeleri gerekir.



‘Doğal afette oluşan zararlar kapsam dışındadır'



Doğru bilinen yanlışlardan biri. Deprem, sel felaketi, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasarlar da poliçe kapsamına dahil edilmesi durumunda karşılanır.