AB'den Brexit kararı

Avrupa Birliği (AB), kördüğüme dönen Brexit ile ilgili yeni bir karar aldı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul edildiğini söyledi.



Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Avrupa Birliği’nin 27 üyesi, İngiltere’nin Brexit’i 31 ocak 2020 tarihine kadar “esnek bir şekilde” ertelemeye onay verdi. Karar, yazılı bir prosedür ile resmiyet kazanacak” ifadesini kullandı.



Kaynak : İHA

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