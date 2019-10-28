USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,40 - 6,41

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!..

AB'den Brexit kararı

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği’nin (AB), İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul edildiğini söyledi.

Dünya / 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:58
AB'den Brexit kararı

Avrupa Birliği (AB), kördüğüme dönen Brexit ile ilgili yeni bir karar aldı. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin Brexit’i esnek bir şekilde 31 Ocak 2020’ye kadar erteleme talebini kabul edildiğini söyledi.

Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, “Avrupa Birliği’nin 27 üyesi, İngiltere’nin Brexit’i 31 ocak 2020 tarihine kadar “esnek bir şekilde” ertelemeye onay verdi. Karar, yazılı bir prosedür ile resmiyet kazanacak” ifadesini kullandı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Donald TuskSosyal MedyaAvrupa BirliğiAvrupa Konseyi

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı