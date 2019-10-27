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DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası

ABD'li bir yetkili DAEŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. ABD menşeili Newsweek internet sitesi ise haberinde Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu. ABD basınında operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler yer aldı.

Dünya / 27 Ekim 2019 Pazar 09:43
DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası
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Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

Newsweek Dergisi'nin internet sitesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan helikopterlerinin İdlib'in kuzey doğusunda uçtuğunu ve özel bir operasyon yaptığını söyledi. Ancak hedefteki ismin kim olduğuyla ilgili bilgi vermedi. Yine newsweek'e konuşan bir başka Amerikalı askeri yetkili ise operasyonu doğruladı ve Bağdadi'nin operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti.

Haberde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un öldürülen kişinin çok yüksek ihtimalle Bağdadi olduğunu ancak bunun henüz doğrulanmadığını Beyaz Saray'a ilettiği kaydedildi. 

TRUMP: BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan 'kısa süre önce çok büyük bir şey oldu' mesajını paylaştı. Ancak Trump detay vermedi. Beyaz Saray'dan ise Trump'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da çok önemli bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.

 

Sosyal MedyaBeyaz SarayDonald Trump

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