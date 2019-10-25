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YPG/PKK'lı teröristlerden taciz ateşi!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşifgözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.

Yaşam / 25 Ekim 2019 Cuma 20:26
YPG/PKK'lı teröristlerden taciz ateşi!

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.



Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi. Kaynak : AA

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Türk Silahlı KuvvetleriTaciz Ateşi

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