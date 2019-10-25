Kamu'da yeni dönem

Gaziantep Sanayi Odası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SAP Türkiye işbirliğiyle Gaziantep'in Dijital Dönüşüm sürecine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen ve 1,5 ay süren yoğun eğitimleri başarıyla tamamlayan 25 genç için, "Dijital Dönüşüm Süreci ve Genç Profesyoneller Programı Mezuniyet Töreni" düzenlendi.



Ali Taha Koç, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi. Dijital bir bir evrende yaşadıklarını ve bazı şeylere farklı bakmaları gerektiğini anlatan Koç, içtikleri suyun bile dijitalleşen dünyanın bir ürünü olarak el değmeden insanlara ulaştığını söyledi.



Kamu kurumlarının tüm uygulamalarını ve platformlarını aynı ortamda kullanabilme ve standart bir ortam sağlayabilmek için Ulusal Veri Sözlüğünü oluşturduklarını aktaran Koç, şöyle devam etti:



"İnsanı merkeze alan bir yaklaşımla kamunun öncülüğünde üniversiteler, özel sektörler, STK'ler ile işbirliği içerisinde bu yıl sonunda yayımlamayı planladığımız Ulusal Yapay Zeka stratejimizi oluşturuyoruz. Ofisimizce hazırlanan kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmelerde uyulması gereken bilgi güvenliği ve iletişim güvenliği rehberi hazırlıyoruz. Veriye ulaştıktan sonra en önemli şey o veriyi koruyabilmek, onun için bilgi güveliği olmazsa olmazımız. Dijital Türkiye Platformu üzerinden halkımıza dokunan ve katma değeri olan bütünleşik hizmetlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz."



Kamu tarafından üretilen bir verinin başka bir kurumu tarafından istenmemesine yönelik Sıfır Belge Politikası'nı başlattıklarını anlatan Koç, şunları söyledi:



"Ofisimizin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde bürokratik işlemlerde kaybedilen zamanı azaltmak ve vatandaş ile özel sektör arasındaki bürokratik yükleri hafifletmek amacıyla Cumhurbaşkanı kararıyla toplam 111 hizmeti sadeleştirdik. Yeni sistemin güzelliklerinden biri de bu, artık hareket çok hızlı. e-Devlet'ten Dijital Türkiye Versiyon 1.0'a giden süreçte hizmet başına düşen belge sayısı 3,8'di, kurumlarımızın büyük gayretleriyle 0,34'e düşürdük. Artık kamunun elinde olan bilgi ve belgeleri biz vatandaşımızdan istemeyeceğiz. Tamamen dijital ortamda bu bilgileri paylaşarak vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. Çalışmalarına başladığımız Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile de bütünleşik hizmetine gidiyoruz. Bu kapsamda evim, araçlarım ve sağlığım gibi kullanıcı ve konu odaklı bütünleşik hizmetler vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak."



Ali Taha Koç, hayatın her alanında makineleşme ve beraberinde yenilikçi teknolojilerin hakim olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Finans sektörüne baktığımız zaman verilerin daha iyi analiz edildiği, otonom araçlarının daha güvenli sürüş sağladığı bir dünyada yaşıyoruz. Oyunun kuralları değişiyor, bu anlamda 2020 yılına baktığımız zaman dünya genelinde bu yeni teknolojileri bilen, blok zinciri, yapay zeka ve veri yönetimi olsun yaklaşık 40 milyon nitelikli insana ihtiyacımız var dünyada. Ülkemizde de bu nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak beşeri sermayeye çok önem veriyoruz. Ondan dolayı da bugün buradayız. Hepimizin sahada etkin bir yer alması gerekiyor. Sahada olmadığımız zaman masada da olamıyoruz bildiğiniz üzere."



Dün, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayımlandığını hatırlatan Koç, "Kamu Dijital Dönüşüm Lideri" kavramının mevzuatlarına girdiğini aktardı.



Koç, kamu hizmetlerinde dijitalleşmeye öncelik ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"ABD, başta olmak üzere dünyanın bütün ülkelerine baktığımız zaman hepsinde Kamu Dijital Dönüşüm Lideri var. Bu kararnameyle ülkemizde de bu fonksiyon belirlenmiş oldu. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman genelde aklımıza gelen teknoloji oluyor. Ama esasından dijitalleşmeden anlamamız gereken teknolojiyle birlikte insanların düşünme, davranma ve iş yapış şekillerindeki dönüşümdür. Yani dijitalleşmemiz beynimizde başlıyor. Kamu hizmetlerinde dijitalleşmeye öncelik ediyoruz. Bu doğrultuda yaptıklarımıza bakarsak güvenliğe de önem veren Milli Teknoloji Hamlesi'ni yürütüyoruz. Teknolojiyi tüketen bir ülke olmak yerine üreten ülke olabilmek için Milli Teknoloji Hamlesi yürütüyoruz."



Konuşmalarının ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.



Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım katıldı.