USD (Alış - Satış) : 5,74 - 5,75 EURO (Alış - Satış) : 6,39 - 6,40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Le Point Dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’da yayımlanan Le Point dergisinin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siyaset / 25 Ekim 2019 Cuma 12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Le Point Dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransız dergisi Le Point, 24 Ekim’deki sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına yer vererek hakaret içerikli yazılar yayımlamıştı. Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla dergi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Erdoğan’ın fotoğrafı kullanılarak hakaret edildiği belirtildi. Le Point dergisinin yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert’in “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedilerek, şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Avukat Hüseyin Aydın, Twitter hesabından, “Yurt dışında işlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçlarında Türk adli makamları da yetkilidir. O nedenle Fransa’da yayınlanan bir dergide Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve iftira niteliğindeki açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduk” açıklamasını yaptı.

İşte o küstah kapak:


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

CumhurbaşkanıTwitterCumhuriyetHüseyin Aydın

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı