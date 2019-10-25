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Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Küffara karşı şiddetli olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi" dedi

Siyaset / 25 Ekim 2019 Cuma 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Küffara karşı şiddetli olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Namazın ardından camide Fetih Suresi okundu. Erdoğan, ardından Fetih Suresi'nin Türkçesini aktardı.

Erdoğan daha sonra cemaate şöyle seslendi:

"Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif'te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."

CumhurbaşkanıAllahKısıklıSuriyeÇamlıca Camii

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