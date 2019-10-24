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YPG/PKK'dan Tel Abyad'da intihar saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Tel Abyad ilçe merkezinde, Suriye Milli Ordusu askerlerine düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.

Dünya / 24 Ekim 2019 Perşembe 11:52
YPG/PKK'dan Tel Abyad'da intihar saldırısı

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine karşı düzenlediği intihar saldırısında iki asker yaralandı.

Teröristler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad kent merkezindeki SMO unsurlarının karargahına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi.

Saldırıda iki SMO unsuru yararlandı.

Yaralanan SMO askerleri hastaneye sevk edildi. Çevrede çıkan yangın söndürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de örgütün 120 saatte güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 22 Ekim'deki açıklamasında, 'TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.' bilgisini paylaşmıştı.

Aynı gün teröristlerin düzenlediği bomba yüklü araç saldırısında üç SMO askeri şehit olmuş, 18 asker yaralanmıştı. Kaynak : AA

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Güvenli BölgeSavunma BakanlığıTürkiyeSuriyeTeröristler

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