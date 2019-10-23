Avrupalı vekillerden küstah Türkiye çağrısı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olan bazı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Türkiye'ye silah ihracatının durdurulması ve ekonomik yaptırım getirilmesini istedi.



'BÖLGEDEKİ ANLAŞMAZLIKLAR ASKERİ YÖNTEMLE ÇÖZÜLEMEZ'



Çarşamba günü Strasbourg'da açıklamalarda bulunan AP Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye güçlü bir yanıt vermek zorunda olduğunu söyledi. Alman sosyal demokrat siyasetçi, bölgedeki anlaşmazlıkların askeri yöntemle çözülemeyeceğini savundu.



Daha önce Barış Pınarı Harekatı'nı skandal bir şekilde eleştiren Sol Partili Özlem Alev Demirel ise, Türkiye ile ticaretin sonlandırılmasını istedi. Demirel, Türkiye'nin askeri harekatının kınanması gerektiğini kaydetti.







'SUÇ AYNI ZAMANDA AP'DE: SORUMLULUK ALAMADIK'



Parlamentonun Türkiye delegasyonunun başkanı, Yeşiller Partili Sergey Lagodinsky ise, suçun aynı zamanda AP'de olduğunu söyledi. Lagodinsky, 'Bu bölgede sorumluluk alma noktasında başarısız olduk' diye konuştu.



ALMANYA'NIN GÜVENLİ BÖLGE ÇAĞRISI GÜNDEME GELDİ



Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası denetime tabi bir güvenli bölge oluşturulması çağrısı ise AP'deki tartışmada gündeme gelmedi. AB dışişleri bakanları, Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı' adını verdiği operasyonunu ortak bir açıklama yayınlayarak kınamıştı.