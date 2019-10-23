ABD yaptırımları kaldırdı!

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'deki 2 bakanlık ve 3 bakana yönelik 14 Ekim'de getirdiği yaptırımları kaldırdı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.



Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım listesinden çıkarıldı.





'TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRIN EMRİNİ VERDİM'



Trump yaptığı açıklmada 'Türkiye-Suriye sınırında ateşkese uyuluyor. Bunun kalıcı olacağına inanmak istiyorum.Türkiye'ye yapılması planlanan yaptırımların kaldırılması talimatını verdim. Suriye petrolünü sağlama aldık, bölgede askerlerimiz var. Başka ülkelerin Türkiye-Suriye arasındaki soruna yardım etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.



Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması