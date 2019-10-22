Dolar kuru bugün ne kadar? (22 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar/TL, dün TL varlıklardaki satış baskısının etkisiyle güne başladığı 5,7963 seviyelerinden yükselişe geçerek günü yüzde 1,17 artışla 5,8583'ten tamamladı.



Bugün ise düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 düşüşle 5,8390'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 6,5110'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerilemeyle 7,5690'dan alıcı buluyor.



Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının olduğu haftada, Suriye kaynaklı haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini söyledi.



Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta 120 saatlik sürenin bugün dolacağına işaret eden analistler, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5,78 seviyesinin önemli destek, 5,90'ın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.



Dolar endeksi



Geçen hafta düşüş trendine giren dolar endeksi, dün 97,1-97,4 dar bandında hareket etti ve günü de 97,3 seviyelerinden yatay tamamladı.



Bugün de ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamaların, devam eden ticaret müzakerelerinde bir anlaşmaya varılabileceği beklentilerini gündeme getirmesi ile yatay seyrini sürdüren dolar endeksi, 97,3 seviyelerinde işlem görüyor.



Brexit'e ilişkin yoğunlaşan haber akışının etkisiyle dün 1,1180 ile 10 haftanın en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi ise bugün 1,1150 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.



Kaynak : AA

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